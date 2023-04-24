12 лет лишения свободы – объявлен приговор за хищение "Укрхимтрансаммиак"

Высший антикоррупционный суд Украины объявил приговор по делу о незаконном завладении 43,5 млн грн средств "Укрхимтрансаммиак". Об этом пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры написала в Telegram.

ВАКС осудил директора частного акционерного общества с лишением свободы на 12 лет и запретом занимать руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от формы собственности, сроком 3 года с конфискацией всего имущества.

Обвиняемый должен находиться под стражей до вступления приговора в законную силу. Таким образом суд изменил меру пресечения - раньше это был залог. Средства, внесенные под залог – 1,58 млн грн, конфискуются в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Согласно судебным заседаниям ВАКС, прокуроры обвиняют в коррупционной схеме бывших замдиректора ГП "Укрхимтрансамиак" Дмитрия Глазунова и Игоря Игнатова, их подозревали в отмывании десятков миллионов гривен из госбюджета.

Уголовное производство касается периода 2013-2014 годов.

Напомним, также в августе 2022 года бывшему директору госпредприятия "Укрхимтрансамиак" сообщили о подозрении в служебной халатности.

"По данным следствия, подозреваемый в 2016-2017 году совершил односторонний отказ от выполнения обязательств по контракту, предоставив распоряжение приостановить процесс транспортировки аммиака через аммиакопровод", – говорится в сообщении.

Таким образом, чиновник пытался повлиять на российское предприятие-производителя для пересмотра, действующего в то время, тарифа за предоставление услуг.

"Однако, вместо повышения тарифов на транспортировку аммиака, эксдиректор достиг другого результата – вынесение Международным коммерческим арбитражным судом решения о взыскании $1,5 млн убытков с ГП "Укрхимтрансаммиак" в пользу реально выполненного российского предприятия", – говорят в ОГП.

Отметим, "Укрхимтрансаммиак" попал в список крупных предприятий, подвергшихся разрушениям из-за войны.