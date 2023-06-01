12 лет за решеткой проведет предатель, выехавший из Украины, чтобы присоединиться к вооруженным силам РФ

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства, которые позволили признать еще одного приспешника РФ государственным изменником Украины. Злоумышленником оказался гражданин нашей страны, который в 2009 году уехал на постоянное проживание в Россию и получил там российский паспорт.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в 2013 году его призвали на срочную военную службу в ряды вооруженных сил РФ.

Впоследствии мужчина решил продлить свое пребывание в российской армии и в 2016 году подписал многолетний контракт.

Там его назначили в состав 20-й отдельной мотострелковой бригады (город Волгоград).

"Установлено, что это военное соединение активно участвовало в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины. По окончании контракта и после начала полномасштабного вторжения РФ предатель решил вернуться в Украину", - отмечают в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника в мае 2022 года на территории Волынской области, куда он въехал, прикрываясь украинским паспортом.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил 12 лет тюрьмы.

Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины еще одного сторонника рашизма, который передавал оккупантам локации Сил обороны на юге Украины. Злоумышленником оказался пророссийски настроенный житель Полтавщины. Он проведет 10 лет за решеткой.