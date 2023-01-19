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Преступность
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15 лет тюрьмы грозит "регионалам", возглавляющим оккупационную администрацию Старобельского района

15 лет тюрьмы грозит "регионалам", возглавляющим оккупационную администрацию Старобельского района

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще трех коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом на временно оккупированной части Луганской области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что сторонниками агрессора являются трое представителей "Партии регионов", которые до 2014 года занимали должности главы Старобельской райгосадминистрации и его заместителя, а также мэра райцентра.

В начале полномасштабного вторжения они поддержали русских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины.

За это их назначили руководителями созданной оккупантами администрации Старобельского района ЛНР.

Находясь на "должностях", коллаборанты выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе.

Установлено, что злоумышленники активно участвуют в создании новых оккупационных органов на территории захваченного района.

Именно они организовали "открытие" в Старобельске подконтрольных РФ "таможенного поста" и местного подразделения "МВД ЛНР".

Кроме этого, 12 июня прошлого года по случаю "Дня России" коллаборанты приняли участие в "церемонии" поднятия на центральной площади города флагов страны-агрессора и террористической организации "ЛНР".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении за:

  • ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленной на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований, совершенное организованной группой);
  • ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационных администрациях).

"В настоящее время обвинительные материалы направлены в суд. Злоумышленники объявлены в розыск. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ собрала обоснованные доказательства вины еще пятерых вражеских приспешников, которые в начале полномасштабного вторжения добровольно вступили в созданное агрессором "главное управление МВД Херсонской области". Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Автор:
Светлана Манько