15 лет тюрьмы грозит "регионалам", возглавляющим оккупационную администрацию Старобельского района

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще трех коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом на временно оккупированной части Луганской области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что сторонниками агрессора являются трое представителей "Партии регионов", которые до 2014 года занимали должности главы Старобельской райгосадминистрации и его заместителя, а также мэра райцентра.

В начале полномасштабного вторжения они поддержали русских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины.

За это их назначили руководителями созданной оккупантами администрации Старобельского района ЛНР.

Находясь на "должностях", коллаборанты выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе.

Установлено, что злоумышленники активно участвуют в создании новых оккупационных органов на территории захваченного района.

Именно они организовали "открытие" в Старобельске подконтрольных РФ "таможенного поста" и местного подразделения "МВД ЛНР".

Кроме этого, 12 июня прошлого года по случаю "Дня России" коллаборанты приняли участие в "церемонии" поднятия на центральной площади города флагов страны-агрессора и террористической организации "ЛНР".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении за:

ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленной на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований, совершенное организованной группой);

ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационных администрациях).

"В настоящее время обвинительные материалы направлены в суд. Злоумышленники объявлены в розыск. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ собрала обоснованные доказательства вины еще пятерых вражеских приспешников, которые в начале полномасштабного вторжения добровольно вступили в созданное агрессором "главное управление МВД Херсонской области". Им грозит до 15 лет тюрьмы.