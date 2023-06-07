15 лет за решеткой проведет предатель из Харьковщины, поднявший флаг РФ над Волчанском

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, работавшего на ФСБ и российскую частную военную компанию "Вагнер".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника в сентябре 2022 года во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Волчанске Харьковской области.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

"Осужден 45-летний местный уголовник по прозвищу "Чиж". После временного захвата города он добровольно пошел на сотрудничество с представителем ФСБ и командиром подразделения "вагнеровцев". Каждый из них ставил предателю разные задачи", - отмечают в СБУ.

Так, по указанию российской спецслужбы злоумышленник должен был возглавить Волчанский район.

Для этого "Чиж" организовал незаконный сбор подписей местных жителей за отставку действующего мэра. "Мероприятия" были замаскированы под выдачу "гумпомощи" из РФ.

В дальнейшем предатель поднял русский флаг на флагштоке в центре города.

"Подобные пропагандистские акции в пользу страны-агрессора он освещал на собственном телеграмм-канале, а также комментировал их в прямых эфирах прокремлевских телеканалов. Кроме этого, "Чиж" принимал участие в похищении представителей Волчанской территориальной общины", - подчеркнули в СБУ.

Кроме того, установлено, что именно по его наведению в марте 2022 года рашисты ворвались в дом местного депутата и похитили его.

Также по указанию "вагнеровца" предатель "выбивал" деньги из местных фермеров за "использование земли".

За каждый гектар требовал до 50 долларов. Из этой суммы – 20 дол. за право сеять и возделывать землю, а 30 дол. – за возможность убирать урожай. В случае отказа – угрожал не только блокировкой хозяйственной деятельности, но и физической расправой.

Таким образом, в течение марта "Чиж" отобрал у фермеров и передал оккупантам почти 10 млн грн.

Кроме того, он снабжал рашистов топливом и продуктами питания, а от учителей местного лицея требовал преподавать на русском языке и убрать из учебной программы темы об АТО.

"На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины еще одного сторонника рашизма, который передавал оккупантам локации Сил обороны на юге Украины. Злоумышленником оказался пророссийски настроенный житель Полтавщины. Он проведет 10 лет за решеткой.