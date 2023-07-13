Администратору Telegram-канала под псевдонимом "Лохматый", который корректировал ракетные удары РФ, сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательства подрывной деятельности пророссийского блоггера Сергея Лебедева (более известного под псевдонимом "Лохматый"), скрывающегося от правосудия во временно оккупированном Донецке.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник работает на ФСБ как внештатный журналист московского информагентства РИА Новости.

"Установлено, что по указанию российской спецслужбы он занимался формированием информаторской сети в разных регионах Украины. Для этого создал прокремлевский Телеграмм-канал с общей аудиторией более 30 тыс. пользователей", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, злоумышленник подыскивал информаторов среди подписчиков своего канала. Он собирал информацию о местах базирования сил обороны, а также локации критической и социальной инфраструктуры нашего государства.

"Задокументировано, что один из таких сторонников рашизма передал Лебедеву координаты жилой многоэтажки в Николаеве, по которой агрессор ударил ракетами "С-300" осенью 2022 года. Тогда в результате обстрела погибли 7 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок", - подчеркнули в СБУ.

Также "Лохматый" привлек к негласному сотрудничеству жителя Закарпатья, который "сливал" блоггеру локации воинских частей на территории региона.

Кроме того, Лебедев неоднократно участвовал в подготовке российским телевидением заказных сюжетов из временно оккупированных районов Украины.

В своих материалах он дискредитировал высшее военно-политическое руководство нашего государства и поддерживал агрессивную политику Москвы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия во временно оккупированной части востока Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Ключенкова, известного также как Сергей Мардан, который призывал к геноциду украинского народа.