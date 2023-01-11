Агент РФ, которого ФСБ забросила для диверсий на западной Украине, "сдал" своего куратора

Служба безопасности установила личность и получила данные еще одного офицера российских спецслужб, активно участвующего в войне против Украины. Им оказался кадровый сотрудник управления ФСБ РФ в Красноярском крае.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что шпион собирал информацию о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ и Нацгвардии, в частности, отдельного полка специального назначения "Азов".

Также он "охотился" за данными о действующих и бывших сотрудниках СБУ, ее штатных и внештатных работниках и агентах. Кроме того, узнавал особенности форм и методов работы украинской спецслужбы.

Вражеский офицер вербовал граждан Украины преимущественно в соцсетях.

Следствием установлено, что в 2017 году злоумышленник завербовал киевлянина и после нескольких задач "законсервировал" его до 2022 года.

После начала полномасштабного вторжения агент получил от ФСБ задачу прибыть в Черновицкую область.

Там он пытался выявить транспортные каналы поставок вооружения для Украины и месторасположения резервуаров с горючим.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии взрывов на объектах железной дороги и логистических складах.

Впрочем, контрразведчики Службы безопасности предотвратили это и в результате многоэтапной спецоперации задержали вражеского диверсанта в Черновцах.

"В настоящее время предатель - гражданин Украины - уже приговорен к 16 годам заключения. В ходе следственно оперативной работы он "сдал" своего куратора из ФСБ. По материалам СБУ ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж)", – отметили в СБУ.

Отметим, Служба безопасности с начала полномасштабного вторжения РФ расследует более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 из них – направлены в суд.