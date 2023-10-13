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Агент РФ устроился в международную организацию в Одессе, чтобы шпионить за военными и боевой техникой
Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Одессе еще одного вражеского агента, действовавшего по заданию главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ). Злоумышленник разведывал позиции Сил обороны на территории региона.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что для маскировки разведывательно-подрывной деятельности мужчина устроился водителем в местную ячейку международной благотворительной организации.
"Действуя под прикрытием, одессит объезжал территорию города, где пытался выявить ключевые укрепрайоны и другие места базирования подразделений ВСУ. Также врага интересовали вероятные маршруты перемещения украинских войск в направлении южного фронта", - отметили в СБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным следствия, приспешником агрессора оказался местный житель, который еще в 2014 году по указанию спецслужб РФ проводил активную деятельность в пророссийских организациях. Но тогда, после провала кремлевского проекта "русской весны" в Одесской области, кураторы перевели своего приспешника в "режим ожидания".
"Вскоре после 24 февраля 2022 на фигуранта дистанционно вышел резидент агентурной сети ГРУ с территории РФ и "активировал" своего информатора для сбора разведывательных сведений в областном центре. Для коммуникации с оккупантами фигурант использовал заранее отработанные каналы связи через мессенджеры", - подчеркнул в СБУ.
Во время обыска у злоумышленника изъято оружие с боеприпасами и мобильный телефон с поличным с перепиской с представителем ГРУ.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Установлено, что резидент задержанного агента был еще и куратором диверсанта, которого СБУ задержала в прошлом году. По материалам украинской спецслужбы, в мае этого года он получил пожизненное заключение", - сообщили в СБУ.
Ранее контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе сторонника рашизма, который искал "выходы" на российские спецслужбы, чтобы "сливать" им информацию об украинских защитниках.