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АП ВАКС оставила без изменения приговор бывшему директору ГП "Госвнешинформ" Коритку
15 января 2024 года Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор, вынесенный ранее Высшим антикоррупционным судом по делу бывшего директора ГП "Госвнешинформ" Вячеслава Коритко.
Об этом сообщают в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Отмечается, что апелляционная палата ВАКС поддержала прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты.
Коротко еще имеет право обжаловать решение в порядке в Верховном Суде в течение трех месяцев.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В чем обвиняют Коритко
Согласно приговору, Коритко был приговорен к 10 годам лишения свободы за растрату средств путем злоупотребления служебным положением и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины). Кроме того, было принято решение о конфискации всего его имущества.
Сообщается, что в период с мая 2013 по февраль 2014 он перечислил безосновательно 7,95 млн грн от ГП "Госвнешинформ" на счета частных компаний с признаками фиктивности. Суд также установил, что фактически никаких услуг не предоставлялось, а заключение договоров и подписание документов было совершено с целью скрыть преступную деятельность.
После ареста суд взыскал с обвиняемого 7,95 млн грн в пользу ГП "Госвнешинформ".
Напомним, САП направила это дело в суд еще в 2017 году. Коротко и его заместителя Руслан Филин обвиняют в растрате имущества. По версии следствия, в период с мая 2013 по февраль 2014 они, злоупотребляя служебным положением, произвели растрату имущества возглавляемого ими госпредприятия путем заключения договоров и подписания актов приема-передачи предоставленных услуг.
Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро начало расследование дела против Коритко и его заместителя еще в декабре 2015 года. 12 апреля 2017 года чиновникам сообщили о подозрении.
Однако задержан тогда был только заместитель директора предприятия, а вот он был объявлен в розыск. При этом сумма, которую безосновательно израсходовали фигуранты, отмечалась НАБУ как 9,87 миллиона гривен. В сентябре 2017 года дело было направлено в суд.