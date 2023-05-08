Арестов уже на миллиарды: как харьковские прокуроры ищут активы россиян

Прокуроры Харьковской области с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину в судах добились арестов имущества представителей страны-оккупанта на миллиарды гривен. О промежуточных результатах работы в этом направлении рассказал прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

Так, в Харьковской области арест наложен на имущество более 130 предприятий, основанных россиянами.

"По инициативе областной прокуратуры судом наложен арест на корпоративные права и имущество 137 предприятий, учредителями которых являются предприятия страны-агрессора, на сумму свыше 920 млн грн, а также 3 автотранспортных средства, 25 объектов недвижимого имущества, из которых имущество еще на сумму более 880 млн грн уже передано в управление АРМА", – рассказал Фильчаков.

Работа в этом направлении продолжается постоянно, подчеркивает глава Харьковской областной прокуратуры.

Так, в марте прокуроры добились ареста имущества крупной фармацевтической компании, сотрудничавшей со страной-агрессором.

И вот буквально на днях харьковские прокуроры обратились в суд с ходатайством об аресте нежилых помещений недалеко от площади Свободы (Харьков). Речь идет о территории по ул. Сумской, где общая стоимость помещений составляет 144 млн. гривен. В этом случае стражи порядка выяснили, что руководитель и конечный бенефициарный собственник этого имущества являются гражданами России, а сама компания сотрудничает с российским букмекером.

В целом все эти выявленные и арестованные активы и средства должны идти на восстановление Украины и Харьковщины, в частности.

Жилье Харьковской области, по оценкам проекта "Россия заплатит" KSE Institute, например, уже понесло убытки на сумму около $15 млрд. Но поскольку Харьковщину враг продолжает обстреливать, то и эта цифра будет расти.

Общий ущерб харьковским предприятиям оценивается на уровне 0,6 млрд дол. А физические повреждения из-за обстрелов получили такие харьковские предприятия, как: ООО "Куб-Газ", "Украинских энергетических машин" (бывшего "Турбоатома"), Харьковского тракторного завода, ЧАО "Филипп Моррис Украина", отмечают в KSE.