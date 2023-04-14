АРМА получило 14,2 млн гривен: куда направят средства

По ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на 14,2 млн грн, похищенных с временно оккупированных территорий Украины. Эти средства были переданы Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) для покупки военных облигаций.

В рамках международного расследования стражи порядка задержали участников преступной схемы, которые пытались скрыто провезти в Украину наличные средства в сумме 14,2 млн грн через территорию Румынии с целью дальнейшей их конвертации в иностранную валюту и вывоз за границу, сообщают в Офисе генпрокурора.

По информации следствия, эти средства были похищены с временно оккупированных территорий Украины.

В настоящее время прокурорами осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст. 110-2 , ч. 3 ст.209 УК Украины).

Также правоохранителями подготовлен запрос о международно-правовой помощи в компетентные органы Румынии для обеспечения исполнения решений суда Украины.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров 16 марта сообщал, что украинцы приобрели уже полмиллиона военных облигаций в приложении "Дия", инвестировав 500 миллионов гривен в поддержку экономики страны и Сил обороны.