АРМА разыскало активы действующего нардепа и человека из списка ТОП-100 самых богатых предпринимателей Украины

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на исполнение запроса Бюро экономической безопасности (БЭБ) выявило активы двух лиц, причастных к противоправной деятельности украинских субъектов хозяйствования в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что досудебное расследование установило, что один из народных депутатов IX созыва, находясь в сговоре с должностными лицами хозяйствующих субъектов и лицом, входящим в список ТОП-100 самых богатых бизнесменов Украины, наладил нелегальную схему личного обогащения фигурантов уголовного производства.

Указанные лица, злоупотребляя служебным положением, через заключение фиктивных договоров на поставку продукции и оказание услуг совершили действия, приведшие к растрате имущества и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"Прорабатывая полученный запрос с помощью информационных и справочных систем, реестров и банков данных, работники АРМА собрали и проанализировали информацию о бенефициарных владельцах и подконтрольных лицах, а также наличии в их собственности других активов", - отметили в АРМА.

Там добавили, что сотрудники ведомства нашли следующее:

доли в уставном капитале на общую сумму – 27 777 925 грн.;

жилая недвижимость площадью более 400 кв. м;

драгоценное оружие (иностранные карабины и ружья) – 6 единиц;

имущественные права интеллектуальной собственности – 1.

"Полученные данные АРМА направило в БЭБ для принятия соответствующих мер, в частности, наложение ареста на активы и их последующую конфискацию в доход государства", - подчеркнули в АРМА.