Благословлял окупантов: еще одному митрополиту УПЦ (МП) сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего митрополита Роменской епархии УПЦ (МП) Алексея Масленникова, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

После начала полномасштабного вторжения России епископ сбежал в страну-агрессор, где одним из первых поддержал захватнические действия Кремля.

Кроме того, в сентябре 2022 года он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области РФ. Во время службы он совместно с представителями РПЦ благословлял российских военных, которые воюют против Украины.

Также в ходе литургии клирик восхвалял решение российского диктатора Владимира Путина о проведении мобилизации в РФ для пополнения оккупационных группировок страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одного клирика УПЦ (МП) в Черкасской области, оправдывавшего российскую вооруженную агрессию. По информации СБУ, в общении с прихожанами и своими знакомыми он неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично главу Кремля Владимира Путина. Также он героизировал главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и оправдывал военные преступления рашистов.