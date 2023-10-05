Была уверена в своей невиновности: в Херсонской области задержали еще одну коллаборантку

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала еще одну пособницу РФ во время стабилизационных мер на освобожденной части Херсона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечено, что фигуранткой оказалась жительница Белозерского района, которая после захвата региона поддержала российских захватчиков и предложила свою "кандидатуру" для работы в оккупационных органах.

"Учитывая ее прокремлевские взгляды и наличие экономического образования, женщину назначили "главным бухгалтером" в захваченной районной больнице, которую рашисты использовали в качестве военного госпиталя вблизи Херсона", - отметили в СБУ.

По данным следствия, на этой "должности" вражеская приспешница выполняла указания местного гауляйтера Сальдо по распространению оккупационного режима в регионе.

После освобождения части Херсона фигурантка осталась на территории района, она была уверена в своей невиновности. Впрочем, сотрудники СБУ ее разоблачили.

"Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и избрана мера пресечения - содержание под стражей", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности задержала еще двух организаторов псевдореферендума РФ, который состоялся во время оккупации правобережной части Херсонщины в 2022 году. Задержанными оказались жители Бериславского района: мать с дочерью, которые после захвата региона поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины.