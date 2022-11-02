Бывшего нардепа разоблачили в уклонении от уплаты 60 млн грн налогов

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило бывшего члена запрещенной партии ОПЗЖ и бывшего нардепа Владимира Сальдо в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что сотрудники БЭБ при анализе сведений Государственной налоговой службы относительно источников и объемов полученных доходов фигуранта дела, Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество установили, что доходы и расходы бывшего нардепа значительно отличаются.

Нарушитель, в период с 2001 по 2022 годы, работал на разных должностях в государственных органах разных уровней. В 2018 году он зарегистрировал право собственности на ряд объектов недвижимого имущества, а именно: помещение отеля, многоэтажное здание, земельные участки.

"Ориентировочная рыночная стоимость недвижимости превышает размер официально полученных доходов данного лица за период с 2010 по 2018 годы почти на 310 млн грн, что более чем в 200 раз превышает официальные доходы. Таким образом бюджет Украины недополучил более 60 млн грн от уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора", - отметили в БЭБ.

Кроме этого, в марте 2022 года, после начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины, нарушитель согласился на сотрудничество с террористическим режимом РФ и был назначен руководителем оккупационной администрации Херсонской области.

"Детективы Главного подразделения детективов БЭБ осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора", - отмечают в БЭБ.

Фамилию в пресс-службе БЭБ не называют, но из сообщения понятно, что речь идет о коллаборанте Владимире Сальдо, который стал гуйляйтером оккупированной Херсонщины.

Ранее СБУ сообщила о подозрении Владимиру Сальдо ("председатель военно-гражданской администрации" Херсонской области) за организацию псевдореферендумов по "вхождению" областей Украины в состав России.