Бывшего руководителя банка подозревают в присвоении почти полмиллиарда гривен

Бывший глава одного из украинских банков способствовал оформлению кредитов на подставных юридических лиц. Убытки финучреждения от невозврата средств составляют 477 млн. грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Так, по данным следствия, подозреваемый, являясь председателем правления банка и действуя вместе с другими должностными лицами, в течение 2014 года способствовал растрате имущества банка в особо крупных размерах.

Ими были оформлены и выданы кредиты на подставных юридических лиц на 477 млн грн, которые не были возвращены.

Офисом генерального прокурора уже направлены в суд обвинительные акты в отношении председателя и заместителя председателя наблюдательного совета, которые растратили и легализовали средства банка.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему председателю правления банка в пособничестве в растрате средств (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины.

О каком банке идет речь, правоохранители не сообщают.