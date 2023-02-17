Бывшего замминистра Лозинского взяли под стражу

В пятницу, 17 февраля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила взять экс-замминистра развития общин Василия Лозинского под стражу с правом внесения залога более чем в 50 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения и удовлетворила апелляционную жалобу прокурора. Апелляционная палата применила меру пресечения к подозреваемому в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50, 23 млн грн с возложением дополнительных обязанностей" – сказано в сообщении.

Мера пресечения действует до 22 марта 2023 года. Лозинского взяли под стражу в зале суда.

Отметим, ранее ВАКС избрал Лозинскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В результате и прокурор, и защита оспорили решение следственного судьи.

Напомним, ранее Кабинет министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Его задержали при получении 400 тысяч долларов США взятки. Эти средства замминистра получил при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

Предпринимателя Сергея Кривого, обвиняемого в предложении Лозинской взятки, суд также постановил взять под стражу до 24 марта (включительно) с альтернативой залога более 100 млн грн.