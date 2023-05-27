Бывшей работнице Министерства юстиции и должностным лицам МЧС РФ сообщили о подозрении

Служба безопасности системно разоблачает предателей и коллаборантов, которые находятся на временно захваченных территориях Украины. Правоохранители сообщили о подозрении еще четырем вражеским приспешникам, среди которых "чиновники МЧС РФ" и бывшая работница Министерства юстиции.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди разоблаченных приспешников врага – рецидивист, который в 2021 году был приговорен к 10 годам тюрьмы за преступления в составе подконтрольной РФ "казачьей национальной гвардии войска донского".

"Все это время он скрывался от правосудия на временно захваченной части Луганщины, а с сентября прошлого года возглавил созданный агрессором "Лисичанский пожарно-спасательный отряд"", - отметили в СБУ.

Еще двое фигурантов – монтер провайдерской фирмы и бывший чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

После захвата части региона они поддержали российских захватчиков и пошли с ними на добровольное сотрудничество.

Там добавили, что всем трем фигурантам сообщено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Кроме того, задокументированы преступные действия бывшей работницы Министерства юстиции, которая в марте прошлого года сбежала на временно захваченную территорию Донбасса.

Там она находилась в постоянной связи с боевиками, оправдывала российскую вооруженную агрессию и призвала местных жителей поддержать рашистов.

"Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленница объявлена в розыск. Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных преступления против нашего государства", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ установила, что вице-адмирал ВМС России Виктор Соколов причастен к массированным российским ударам по гражданским объектам Украины. С августа 2022 года он лично отдавал приказы производить пуски крылатых ракет "Калибр" по украинской энергетической инфраструктуре. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.