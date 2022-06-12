Чиновник Генштаба применил оружие в спальном районе Киева: в Минобороны отреагировали

Должностное лицо Генерального штаба Вооруженных Сил Украины – руководитель одного из управлений – в пятницу, 10 июня, применил собственное оружие в одном из спальных районов Киева. Служебное расследование уже начато.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

"По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных Сил Украины – руководитель одного из управлений – совершил действия, имеющие признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения", – говорится в сообщении.

По его словам, уже создана соответствующая комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. В частности, на время расследования чиновник отстранен от исполнения обязанностей.

"Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий чиновника была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания. Когда человек на военной должности, имея погоны и одет в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция", - подчеркнул глава Минобороны.

Стоит отметить, что согласно опросу соцгруппы "Рейтинг", 58% украинцев поддерживают легализацию огнестрельного оружия, против него выступают 39%.