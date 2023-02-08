Чиновники Национального союза архитекторов Украины меняли электронные данные в области строительства

Киберспециалисты СБУ собрали безоговорочные доказательства вины должностных лиц Национального союза архитекторов Украины, занимавшихся махинациями в строительной сфере Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники "выдавали" новые сертификаты аттестации архитекторов, хотя не имели на это права. Чтобы схема работала, они незаконно меняли персональные данные архитекторов в ранее изданных сертификатах.

"Для этого представитель Национального союза архитекторов, по указанию руководителя, передал подконтрольному третьему лицу свой электронный ключ для входа в электронную систему. Используя ключ и пробелы в протоколах безопасности системы, осуществлено несанкционированное вмешательство и изменение личных данных в старых сертификатах архитекторов на "новообразованных"", - отметили правоохранители.

В СБУ добавили, что все действия новых архитекторов с использованием таких "черных" сертификатов могут быть признаны в судебном порядке незаконными, что повлечет другие негативные последствия для застройщиков и простых граждан.

Сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали схему в результате следственно-оперативных действий в конце прошлого года.

Во время обысков по местам проживания и работы дельцов правоохранители обнаружили электронный ключ доступа к Системе, компьютерную технику и другие цифровые носители информации с поличным, что в дальнейшем было подтверждено соответствующей судебной компьютерно-технической экспертизой.

"На основании собранных доказательств подозрение объявлено руководителю Национального союза архитекторов Украины, его заместителю и IT специалисту, непосредственно осуществлявшему вмешательство, по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных коммуникационных сетей по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - подчеркнули в СБУ.