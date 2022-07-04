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ДБР разоблачила группировку, ограбившую одно из столичных отделений Госспецсвязи на 90 млн грн
Государственное бюро расследований разоблачило преступную группировку, которая, воспользовавшись военным положением, ограбила одно из киевских отделений Государственного предприятия специальной связи на 90 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, группа лиц, в том числе бывшие правоохранители, в начале марта, воспользовавшись военным положением, проникла в помещение Государственного предприятия специальной связи и похитила из почтовых отправлений ювелирные изделия из золота и серебра, а также наличные деньги на общую сумму около 90 миллионов гривен.
ГБР установило всех участников преступной организации. На данный момент три человека задержаны. Также были проведены обыски по месту жительства фигурантов и лиц, которые могут быть причастны к краже.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, проверяется возможная причастность к преступлению работников Госспецсвязи.
В ходе следственных действий у фигурантов обнаружено и изъято:
- наличные деньги;
- около 8 кг ювелирных изделий из золота и серебра (серьги, перстни, цепочки, кольца, подвески и др.);
- несколько единиц огнестрельного оружия с боевыми патронами к нему без разрешительных документов;
- осколочно-фугасные снаряды для тяжелой техники.
Задержанные подозреваются в тайном похищении чужого имущества (кража), совершенном по предварительному сговору группой лиц, соединенном с проникновением в другое помещение, совершенных в больших размерах и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Им грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
Напомним, Лычаковский районный суд Львова наложил арест на имущество подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука, обнаруженного в процессе проведения обыска в доме. Среди прочего было изъято: почти 300 картин, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, вазы, чашки и прочее.