ДБР разоблачило схему "отмывания" средств в газовой отрасли

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении главному геологу газопромышленного управления "Полтавагадобычи", входящему в АО "Укргаздобыча". Ему сообщено о подозрении по фактам завладения имуществом и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Чиновник вместе с сообщниками украл 4,6 млн грн предприятия и "отмыл" их через конвертационный центр. Ему грозит лишение свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности, сообщили в ДБР.

Установлено, что подозреваемые искусственно завышали стоимость газогидродинамических исследований. Они организовывали проведение тендеров неконкурентным способом и фальсифицировали победу в торгах специально определенных субъектов хозяйствования.

Выполнение этих исследований обеспечивалось силами госпредприятия по цене, которая была в разы меньше определенной по результатам тендера.

В настоящее время правоохранители проводят 14 обысков на дому и по месту работы подозреваемых. Устанавливаются все участники этих преступлений и документируются другие эпизоды преступной деятельности.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении в государственной измене и участии в террористической организации бывшего судьи Ленинского райсуда Донецкой области, работающей на окупантов в Мариуполе. Она подозревается в участии в террористической организации и государственной измене