Дело экс-главы НБУ Шевченко: суд оставил под стражей замглавы Укргазбанка

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения одному из фигурантов по делу о противоправной деятельности должностных лиц государственного Укргазбанка, нанесшего ущерб на сумму более 206 миллионов гривен.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"28 марта 2023 года Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты, а определение следственного судьи ВАКС, которой к одному из участников организованной группы, возглавляемой экспредседателем правления АБ "Укргазбанк", незаконно выведшей из финансового учреждения 206 млн грн применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6 441 600 грн, без изменений", - говорится в сообщении.

Срок действия меры пресечения – до 14.05.2023.

В САП подчеркивают, что определение апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Фамилия в сообщении САП не указывается, но 14 декабря ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей фигуранту этого дела Денису Чернышеву, заместителю председателя правления Укргазбанка.

Напомним, по версии следствия Национального антикоррупционного бюро, в течение 2014-2019 годов руководство Укргазбанка обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с якобы привлекавшими в банк крупных клиентов агентами и безосновательно перечислили указанную сумму за их услуги.

В настоящее время в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено пяти основным фигурантам данного преступления, среди которых бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, на момент преступления занимавший должность председателя правления Укргазбанка, бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Кроме Шевченко, как сообщали в НАБУ, в розыск были объявлены заместитель председателя правления Укргазбанка Денис Чернышев и заместитель директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами банка Елена Хмеленко.

8 декабря ВАКС заочно арестовал Шевченко, который перед объявлением подозрения в начале октября подал в отставку и уехал в Австрию, ссылаясь на необходимость лечения.