Дело не двигается, подозрение о совершении преступления не вручено, – адвокат об убийстве женщины Евгением Павлишиным

Адвокат защиты Александр Василенко по делу об избиении пожилой женщины с летальным исходом, совершенное сыном бывшего генерального директора Ровенской атомной электротанции (РАЭС) Евгением Павлишиным, сообщил, что уже более месяца с момента совершения преступления правоохранители не признали Евгения Павлишина подозреваемым и не вручили подозрение.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом адвокат заявил в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", передают "Українські Новини".

"[...] Леус Тамара Владимировна была избита Евгением Павлишиным, попала в больницу и через 4 дня умерла в результате избиения. Еще при ее жизни к ней в больницу проходили лица, оказывавшие давление на потерпевшую, уговаривали ее забрать заявление о совершении преступления. Под этим давлением пожилая женщина даже пыталась написать заявление об отказе для закрытия уголовного производства. Однако уголовное производство было возбуждено по факту совершения преступления.

На сегодняшний день по делу в качестве подозреваемого рассматривается Евгений Павлишин, но юридического статуса подозреваемого не имеет. Почти месяц дело никак не двигается, подозрение в настоящее время не вручено. Первоначально в г. Вараш уголовное производство возбуждалось по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение), а затем было переквалифицировано по ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю трудоспособности). Сейчас это дело рассматривается в Киеве, в Главном следственном управлении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство)", - сообщил Александр Василенко.

Однако адвокат и общественность г. Вараш обеспокоены тем, что в течение почти месяца подозрение о совершении преступления не вручено.

"Я думаю, как и жители города, есть определенное давление со стороны отца - Павлишина Павла Яремовича, обладающего влиянием на правоохранителей. Поэтому до сих пор подозрение о совершении преступления не вручено, хотя человек умер в результате избиения. Как показывает практика, что за даже просто избиение вручают подозрение в короткий срок. А здесь есть факт смерти потерпевшей, а подозрение не вручено", - подчеркнул адвокат.

"Такое дело нельзя замалчивать, средства массовой информации должны подвергнуть широкой огласке все подробности. Чтобы информированность общества исключила возможность влиятельных лиц оказывать давление благодаря связям в городе. Я прошу, чтобы это дело не тормозили, рассматривали его в кратчайшие сроки, в рамках закона, и принимали решение о привлечении виновного к ответственности, а не затягивали время", - отметил Александр Василенко.

Ранее Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщила, что гендиректор Ровенской АЭС Павлишин, старший сын которого Евгений Павлишин избил пожилую женщину, переведен на должность директора Обособленного подразделения (ОП) "Атомремонтсервис".

В сообщении "Энергоатома" подчеркнули, что "указанное кадровое решение также будет способствовать объективному и беспристрастному расследованию правоохранительных органов по избиению и последующей смерти 64-летней женщины в Варашском районе Ровенской области".

Как сообщалось, дело о смерти избитой сыном гендиректора Ровенской АЭС женщины пытаются замять – якобы умерла из-за падения в больнице.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что Павел Павлишин очередной раз пытается "отмазать" сына от наказания за жестокое преступление.