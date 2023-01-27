Директору предприятия на Житомирщине, работавшему на "гауляйтера" Сальдо, сообщили о подозрении

В ходе следственно-оперативных действий Службой безопасности в Житомирской области разоблачени преступления руководства местной добывающей компании, которая "зарабатывала" для гауляйтера захваченной части Херсонщины Владимира Сальдо.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что семья Сальдо была конечным бенефициаром предприятия Житомирской области, которое занималось добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах.

Часть полученных доходов компании направлялась на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно оккупированной части юга Украины.

В сентябре прошлого года по материалам СБУ наложен арест на активы коммерческой структуры за сотрудничество с приспешниками страны-агрессора.

Кроме того, в ходе досудебного расследования разоблачены схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага.

Для реализации сделок их организаторы искусственно занижали объемы добываемого сырья и объемы продаж готовой продукции, а также "изменяли" ее ценовую категорию.

Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную финансово-хозяйственную документацию.

Таким образом, государственный бюджет Украины терял миллионы гривен в виде неуплаченных налогов.

"При этом злоумышленники "отмывали" полученные "доходы" через аффилированные фирмы, в том числе в виде приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия", - отметили в СБУ.

Установлено, что преступная схема нанесла ущерб госбюджету на более 4,5 млн грн.

По материалам СБУ руководителю добывающей компании сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы).

Во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях предприятия правоохранители обнаружили:

финансово-хозяйственную документацию;

черновые записи;

банковские карточки с доказательствами сделок.

В СБУ добавили, что в настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, Херсонская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении главы подконтрольной России "военно-гражданской администрации Херсонской области" Владимира Сальдо, его заместителя Кирилла Стремоусова и главы российской оккупационной администрации Херсона Александра Кобца. Их будут судить по трем статьям.