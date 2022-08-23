Для поднятия облака радиоактивной пыли оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС

Российские захватчики начали использовать новый метод создания нужной "картинки" на Запорожской атомной станции для манипуляции мнением общественности и влияния на мировое сообщество, сообщают в ГУР.

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"Минометные обстрелы пригородов Энергодара недавно имеют конкретную цель: золоотвалы Запорожской ТЭС", – говорится в сообщении.

Золоотвалы – места складирования золы, образующейся в процессе работы ТЭС. Эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, что минимум в 2,5 раза превышает естественный фон. При высыхании образуют пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния.

"В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара. Мониторинг радиационного фона, который осуществляется вблизи атомной станции, указывает на повышение уровня радиации", – добавляют в ГУР.

В свою очередь, российские захватчики пытаются представить эти данные как результаты мифических "обстрелов со стороны ВСУ".

Напомним, недавно прессслужба "Энергоатома" сообщила, что ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.