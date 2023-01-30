До 10 лет за решеткой проведут агенты РФ, которые "сливали" позиции ВСУ в Донецкой области

Служба безопасности в ходе следственно-оперативных действий собрала безоговорочные доказательства вины еще двух агентов РФ, собиравших разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В первую очередь злоумышленников интересовали позиции украинских защитников в Славянске и Краматорске.

Кроме того, они передавали врагу месторасположение и информацию о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Полученные сведения оккупанты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

"Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников в марте и октябре 2022 года во время контрдиверсионных мер в Донецкой области. По материалам украинской спецслужбы суд назначил им наказание в виде 8 и 10 лет заключения соответственно", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, один из осужденных – местный житель, который осуществлял фото-, видеофиксацию перемещения военной техники ВСУ и передавал информацию своему отчиму, находившемуся в рядах оккупантов.

Еще один преступник – направлял "отчеты" о базировании украинских войск в специально созданный агрессором чат-бот "народной милиции ДНР". Для конспирации злоумышленник зарегистрировался в мессенджере под женским именем.

Суд на основании собранных улик признал фигурантов виновными по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности продолжает привлекать к ответственности воевавших против Украины участников террористической организации "ДНР" и собрала доказательную базу вины еще трех боевиков, которые в начале полномасштабного вторжения вступили в ряды российских оккупационных группировок.