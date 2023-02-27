До 10 лет за решеткой проведут боевики, которые обстреливали жилые кварталы в Луганской области

Служба безопасности продолжает привлекать к ответственности участников российских оккупационных группировок. В результате следственных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще двух боевиков, которые в начале полномасштабного вторжения вступили в ряды оккупационных группировок страны-агрессора.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, они вошли в состав подразделений Южного военного округа РФ и активно участвовали в штурме украинских городов на восточном фронте.

Злоумышленники попали в плен в 2022 году во время контрнаступления ВСУ в Донецкой и Луганской областях.

По материалам СБУ суд назначил задержанным 9 и 10 лет заключения соответственно.

Среди осужденных – боевик, который еще с 2014 года воевал против сил АТО и обстреливавший жилые кварталы Луганска. После 24 февраля 2022 года он участвовал в боевых действиях против украинских войск на Бахмутском направлении, где и попал в плен.

Еще один преступник – в 2016 году вошел в состав так называемой "государственной службы охраны ЛНР". В начале полномасштабной агрессии его "перевели" в ряды 2-го армейского корпуса ВС РФ, где он командовал обстрелами Северодонецка и Лисичанска. При попытке закрепиться в районе Белогоровки в Луганской области был захвачен украинскими военными в плен вместе с подчиненными.

На основании собранных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Напомним, ранее по материалам Службы безопасности суд назначил боевикам, штурмовавшим украинские города в Донецкой и Запорожской областях, наказание сроком от 10 до 15 лет заключения.