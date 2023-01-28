До 15 лет за решеткой проведут боевики, штурмовавшие украинские города на Донетчине и Запорожье

Служба безопасности продолжает привлекать к ответственности воевавших против Украины участников террористической организации "ДНР" и собрала доказательную базу вины еще трех боевиков, которые в начале полномасштабного вторжения вступили в ряды российских оккупационных группировок.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники вошли в состав боевых подразделений Южного военного округа страны-агрессора и активно участвовали в штурме населенных пунктов на востоке и юге Украины.

Злоумышленники попали в плен во время контрнаступления ВСУ в прошлом году.

По материалам Службы безопасности суд назначил боевикам наказание на срок от 10 до 15 лет заключения.

Среди осужденных - мужчина, еще в 2015 году приехавший во временно оккупированный Донецк и присоединившийся к террористической группировке "Восток".

После 24 февраля он воевал против Сил обороны в районе населенного пункта Пески, где и попал в плен.

Следующий преступник – командир гранатометного подразделения подконтрольной оккупантам "народной милиции ДНР", участвовавший в боевых действиях на Запорожском направлении.

Еще один боевик состоял в составе "100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса" вооруженных сил РФ.

В рядах оккупантов занимался ремонтом и обслуживанием вражеской военной техники.

На основании собранных доказательств суд признал троих боевиков виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Еще один – осужден по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Ранее СБУ задержала еще одного вражеского приспешника, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора. Более 12 лет за решеткой проведет осведомитель, который "охотился" за боевыми позициями HIMARS.