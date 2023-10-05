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Другу Путина сообщили о подозрении: поставляет "Кинжалы" для ударов по Украине
Служба безопасности собрала доказательную базу на Сергея Чемезова – гендиректора российской корпорации "Ростех", которая является монополистом в сфере поставок вооружений и боеприпасов для оккупационных группировок РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По имеющимся данным, Чемезов входит в круг друзей и ближайших соратников лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина, с которым познакомился еще при службе в КГБ бывшего СССР.
"Благодаря такой приближенности к главе Кремля Чемезов более 15 лет является бессменным руководителем ключевой корпорации военно-промышленного комплекса страны-агрессора", - отмечают в СБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как говорится в сообщении ведомства, компании "Ростех" производят до 80% военной техники, вооружений и боеприпасов для ведения войны против Украины.
Среди них – концерны "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертолеты России" и "Объединенная авиастроительная корпорация", поставляющие оккупантам танки, боевую авиацию и ракетные комплексы.
Сотрудники Службы безопасности задокументировали факты передачи компаниями Чемезова для Минобороны РФ оптовых партий:
- истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;
- фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;
- баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал";
- боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;
- ударных и разведывательных дронов;
- военно-транспортных самолетов Ил-76;
- танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;
- боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;
- реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" и самоходных гаубиц "Мста-С".
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Чемезову о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) ", – подчеркнули в СБУ.
Там добавляют, что поскольку должностное лицо находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.
Ранее правоохранители сообщили о подозрении российскому олигарху Игорю Чуркину, присвоившему недвижимое имущество ЗАО "Завод коммунального транспорта" (бывший ОАО "Львовский автомобильный завод").