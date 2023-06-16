Двое одесситов снимали фейки о мобилизации и Киево-Печерской лавре: им грозит до 12 лет тюрьмы

Служба безопасности собрала доказательную базу на двух одесских псевдожурналистов, которые делали постановочные видео по заказу российских телеканалов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что один из подозреваемых – бывший оператор Одесского государственного телевидения, после полномасштабного вторжения начал сотрудничать с российским телеканалом "Рен-ТВ".

По данным следствия, по заказу пропагандистов злоумышленник согласился снять провокационное видео о ходе мобилизации в Украине. За 8 тысяч гривен он нанял своего знакомого на роль военкома местного центра комплектования.

Вдвоем они сняли видео, где "военком" рассказывал как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.

Этот фейк вышел в эфире российского телевидения, откуда его подхватило более 20 пропагандистских информресурсов, среди которых и крупнейшие федеральные телеканалы.

Инициированные СБУ психологическая и лингвистическая экспертизы этого видео подтвердили факты преступных действий фигурантов.

Также проверяется причастность оператора к съемке ряда заказных сюжетов по событиям, связанным с Киево-Печерской лаврой.

"Следствие установило, что, уволившись с государственного телевидения, мужчина работал в одесской ячейке "Независимого бюро журналистских расследований". После полномасштабного вторжения РФ он активно призывал к поддержке оккупантов и оправдывал их военные преступления в своих соцсетях. Таким образом он попал в поле зрения кремлевских пропагандистов и вошел с ними в контакт", - отметили в СБУ.

В ходе обысков, проведенных у фигурантов, оперативники СБУ обнаружили и изъяли:

мобильные телефоны, компьютеры, оборудование для проведения профессиональной видеосъемки и электронные носители с доказательствами противоправной деятельности;

черновые записи;

актерский реквизит: военная форма и средства гримирования.

"Обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленных на его поддержку и/или избегание им ответственности за вооруженную агрессию) против Украины)", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленникам грозит наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности.

Ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства на одесситку, которая через один из мессенджеров собирала средства для оккупантов. Суд назначил ей 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества.