Двое российских шпионов пытались устроить своего агента на оборонный завод в Киеве

Служба безопасности установила личности еще двух российских чиновников, причастных к разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Они разведывали секретные данные на "Укроборонпроме".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что одним из злоумышленников есть сотрудник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ полковник Дмитрий Гулий.

Еще одним российским шпионом оказался заместитель директора правового департамента Министерства экономического развития страны-агрессора Виталий Техтелев.

Злоумышленники родились в Украине, поэтому искали для выполнения поставленных задач людей среди своих знакомых и привлекли бывшего одноклассника одного из подозреваемых, работавшего на предприятии ДК "Укроборонпром" и согласившегося им помогать.

"Установлено, что в начале полномасштабного вторжения они дистанционно завербовали жителя Киева. Вскоре мужчина получил от них задачу – устроиться в одну из оборонных компаний в столичном регионе. Конечная цель этого агента – собирать и передавать в РФ разведданные", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что таким образом российские чиновники пытались получить секретную информацию об украинском вооружении, которое поступает Силам обороны на фронт.

Кроме того, шпионов интересовали данные о последствиях российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Киева.

"В феврале 2023 года Служба безопасности задержала вражеского агента и сообщила ему о подозрении в государственной измене. Во время расследования сотрудники украинской спецслужбы "раскололи" задержанного – он предоставил персональные данные своих "кураторов" из РФ", - сообщают правоохранители.

По данным следствия, связь с российскими чиновниками предатель поддерживал через мессенджер.

В случае захвата Киева они обещали своему агенту лояльное отношение со стороны оккупантов.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим россиянам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж совершено по предварительному сговору группой лиц). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных" к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности установила, что вицеадмирал ВМС России Виктор Соколов причастен к массированным российским ударам по гражданским объектам Украины. С августа 2022 года он лично отдавал приказы производить пуски крылатых ракет "Калибр" по украинской энергетической инфраструктуре. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.