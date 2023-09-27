Экс-адвокату Медведчука и Шария сообщили о подозрении: устроился в оккупационное "правительство РФ" в Херсонской области

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта Валентина Рыбина, который сейчас возглавляет "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Рыбин был личным адвокатом Медведчука и Шария, подозреваемых в государственной измене.

"В начале полномасштабного вторжения России он выехал за пределы Украины и уже из-за границы написал пост в Фейсбук, где призвал украинцев прекратить сопротивление оккупантам. Впоследствии Рыбин прибыл во временно оккупированную часть Херсонской области, где устроился в руководящий состав местной оккупационной администрации РФ", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, на этой "должности" Рыбин выполняет задачи Москвы по усилению оккупационного режима в захваченном регионе через массовое распространение кремлевской пропаганды.

Кроме того, коллаборант вошел в состав пропутинской партии "Единая Россия", от которой пытался "баллотироваться" в так называемое "законодательное собрание Херсонской области" осенью этого года.

В рамках предвыборной кампании он неоднократно выступал в поддержку агрессивной политики Кремля, а также агитировал местных жителей поддержать российских оккупантов.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Рыбину о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)", - подчеркивают в ведомстве.

Там напоминают, что ранее СБУ уже квалифицировала его преступные действия по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Поскольку коллаборант находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", - отмечают в СБУ.

Ранее следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного бывшего топ-чиновника, который скрывается от правосудия на территории страны-агрессора, а именно на Вячеслава Заневского - бывшего руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича.