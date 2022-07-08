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Экс-чиновница "Укрпочты" похитила марок на 800 тысяч гривен
Бывшую заместительницу начальника одного из отделений АО «Укрпочта» в Киеве будет судить за присвоение почтовых марок на сумму 800 тыс. грн.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
Дарницкая окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
Согласно материалам досудебного расследования, подозреваемая в июле-августе 2019 года, исполняя обязанности начальника отделения почты, присвоила принадлежащие Укрпочте марки на общую сумму около 800 тыс. грн и далее "распоряжался ими по своему усмотрению".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд Киева для рассмотрения по существу.
Напомним, 12 апреля “Укрпочта” выпустила почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!". За семь дней удалось продать почти все почтовые марки. Отметим, что госпредприятию уже удалось заработать на выпуске нашумевшей марки более 1 миллиона долларов.