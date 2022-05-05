Экс-чиновника Львовской ОГА и журналиста Шпитко задержали за хищение гуманитарки, - СМИ

Во Львовской области СБУ задержала президента Международного Инвестиционного Офиса, бывшего главу Управления инвестиционной политики Львовской ОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко по подозрению в хищении гуманитарной помощи.

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Об этом пишет "Украинское правда".

Как сообщает издание, Матис и Шпитко продавали гуманитарку и снаряжение для военных ВСУ и других военных формирований, защищающих Украину от российской армии.

Они присваивали пожертвования благотворителей, которые перечисляли средства как на счета общественной организации "Юридическая сотня", так и на собственные банковские счета, которые впоследствии выводили через банковские терминалы и отделения.

Сотрудники СБУ задержали Матиса и Шпитко "на горячем" во время получения средств и передачи военного снаряжения.

Задержанные обвиняются в незаконном использовании гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи.

Дело расследуется в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-2 УК Украины.

Издание отмечает, что Роман Матис был уволен с должности председателя Управления инвестиционной политики Львовской обладминистрации в январе этого года. Причина увольнения – реорганизация и изменение структуры Департамента экономической политики.

На местных выборах 2020 года Матис был кандидатом на должность мэра Львова как самовыдвиженец, однако набрал менее 1% голосов избирателей.

Видео: LVIV.MEDIA

Отметим, в Украине ввели уголовную ответственность за нецелевое использование во время военного положения гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, а именно их использование для получения прибыли или собственного обогащения.

Напомним, что 22 марта Кабинет министров решил, что в качестве гуманитарной помощи в Украину могут быть ввезены любые товары в любом количестве. При ввозе грузов теперь нужно только заполнить декларацию, другие документы не нужны.