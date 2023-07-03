Экс-начальнику главного управления СБУ в АР Крым Олегу Кулиничу грозит до 15 лет тюрьмы

Служба безопасности и Государственное бюро расследований передали в суд обвинительный акт в отношении государственной измены и других преступлений бывшего главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, по версии следствия, действовавшего в пользу страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Олег Кулинич был задержан в результате спецоперации СБУ и ДБР в июле 2022 года. С тех пор он находится под стражей.

По данным следствия, Кулинич сотрудничал с ФСБ и получил оперативный псевдоним "Котигорошко".

Его подрывную деятельность курировал так называемый "политический офис" в Москве, организованный по заданию российской спецслужбы экс-замсекретарем СНБО Владимиром Сивковичем и бывшим главой Администрации Президента Украины Андреемй Клюевым.

По версии следствия, еще до начала полномасштабного вторжения РФ Олег Кулинич шпионил в пользу страны-агрессора, занимался расстановкой "своих людей" в правоохранительных органах Украины и подстрекал граждан к государственной измене.

В частности, на основании собранных доказательств Кулинич обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);

ч. 4 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Глава СБУ Василий Малюк лично занимался разработкой и задержанием Кулинича.

"Мы сделали максимум, чтобы не просто задержать государственного предателя высокого уровня, но и собрать мощную доказательную базу, на основе которой суд сможет вынести справедливый приговор. Это четкий сигнал всем работающим на врага: СБУ обязательно вас найдет и заставит отвечать за совершенное, где бы вы ни прятались. Каждого "крота" вытащим на свет", - отмечал Малюк.

Ранее Служба безопасности Украины обнародовала перехват разговоров экс-начальника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, задержанного Службой ранее, и его куратора – бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.