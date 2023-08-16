Экс-нардепа Святаша будут судить за мошенничество и посягательство на территориальную целостность Украины

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении нардепа Дмитрия Святаша, который в разных созывах был членом фракций Партии регионов и Возрождения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IV-VIII созывов.

Его будут судить за призывы к изменению границ территории Украины, легализацию имущества и финансовое мошенничество.

"Нардеп инкриминировал посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, мошенничество, подделку документов и легализацию имущества, полученного преступным путем", - подчеркнули в Офисе генпрокурора

По данным следствия, экс-нардеп, используя свой политический пост, фактически руководил одной из крупнейших в Украине бизнес-структур по продаже транспортных средств. Будучи конечным владельцем группы предприятий из более чем 90 юридических лиц, он получил от банка кредитную линию на сумму 50 млн долларов США.

"В качестве обеспечения возможности возврата кредитных средств обвиняемый передал в залог банку около 200 объектов недвижимости и корпоративные права. После наступления срока возврата средств он использовал заведомо подложные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, уволив таким образом это имущество из-под обременений", - подчеркнули в прокуратуре.

Там добавили, что в ходе проведения экспертизы подтверждена причина ущерба такими действиями на сумму 1,1 млрд гривен.

В 2019 году в связи с объявлением в розыск обвиняемый начал скрываться на территории РФ.

"В августе 2022 года после захвата части территории страны вооруженными силами РФ, обвиняемый разместил на своей странице в соцсети пост, в котором призвал к изменению территориальной целостности Украины, коллаборационной деятельности и сотрудничеству с оккупационными властями", - отмечают в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что в рамках следствия по ходатайству прокуратуры имущество и активы экснардепа на сумму более 600 млн грн арестованы и переданы в управление АРМА.

Прокуратура не называет фамилию нардепа, но судя по публикуемым ведомством фото, речь идет о Дмитрии Святоше, который был народным депутатом Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов от "Партии регионов".

При президентстве Виктора Януковича Святаш был одним из самых влиятельных и богатых регионалов Харьковщины. В разные годы Дмитрий Святаш был директором и почетным президентом украино-латвийской корпорации ООО "Автоинвестстрой" (АИС), которое занималось импортом автомобилей.

Напомним, что ранее МВД объявило Святаша в розыск. Экс-нардеп разыскивался по части 1 статьи 366-1 УК ("Декларирование недостоверной информации"). Дата исчезновения Святаша на сайте МВД указана 8 ноября 2019 года, место исчезновения - Харьков.

При этом Печерский суд Киева своим решением от 18 июня 2019 года запретил Святашу пересекать государственную границу Украины до погашения им личного долга в размере 8,5 млн. грн. по кредитным картам УкрСиббанка, выданными в свое время нардеп.