Экс-руководителя полиции Виннитчины подозревают в госизмене: готовил для ФСБ "план" терактов

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного агента ФСБ. Приспешником врага является бывший глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, с 2016 года находящийся во временно оккупированном Севастополе и получивший гражданство РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Шевцов по своей инициативе способствовал спецслужбе РФ в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Свои "рекомендации" по расшатыванию внутриполитической обстановки в нашем государстве он также передавал обвиняемому в госизмене бывшему нардепу Владимиру Сивковичу.

Установлено, что именно Шевцов после полномасштабного вторжения лично разработал для ФСБ так называемый план по проведению диверсионной работы на территории Украины.

Куратором этого "проекта" был назначен сотрудник 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю.

"Этот "документ" предусматривал проведение агрессором серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры в разных регионах нашего государства. Согласно разработанному "сценарию" после терактов должны были произойти показательные задержания "виновных" и публично прозвучать сфабрикованные обвинения в их причастности к движению сопротивления. Все это планировали широко обнародовать в информпространстве через основные рупоры кремля и подконтрольные телеграмм-каналы", - сообщают в СБУ.

Таким образом, Москва планировала дискредитировать Украину на международной арене и попытаться оправдать оккупацию части территории нашего государства.

Кроме того, Шевцов с привлечением известного прокремлевского пропагандиста разработал медиапроект по псевдопоиску "украинских военнопленных". Таким образом, враг хотел создать предпосылки для вербовки родственников украинских защитников, а также дискредитации политической и военной власти нашего государства.

Кроме того, вражеский агент предоставлял своим кураторам из ФСБ информацию о бывших украинских правоохранителях и хотел привлекать их к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"Отдельное внимание предатель уделял сбору данных по объемам и путям поступления в Украину международной военной помощи. Для этого пытался сформировать собственную сеть информаторов в разных регионах нашего государства. Среди основных "кандидатов" рассматривал бывших работников расформированной милиции, уволенных из органов внутренних дел в 2014 году", - отмечают в СБУ.

Также Шевцов подал на рассмотрение руководства 5 службы предложения по созданию т.н. "Первого украинского добровольческого корпуса" из пленных украинских военнослужащих.

"Сейчас сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления Шевцова и установили круг лиц, привлеченных им к противоправной деятельности. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях ). Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного российского агента в результате спецоперации в Николаевской области. Им оказался местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций.