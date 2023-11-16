Экс-командир воинской части, а ныне заместитель председателя РВА во Львовской области нанес государству 25 млн грн убытков

Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили во Львовской области заместителя председателя РВА, который возглавляя военную часть, нанес государству 25 млн грн ущерба.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в должности командира воинской части Нацгвардии в апреле 2022 года мужчина приобрел за государственные средства 72 резервуара РТС-50 для хранения горючего по искусственно завышенной стоимости.

"Установлено, что военная часть приобрела соответствующие цистерны почти за 64,5 млн грн, хотя рыночная стоимость резервуаров составляла 39,3 млн грн", - отметили в СБУ.

Таким образом, незаконная деятельность фигуранта привела к нанесению ущерба оборонному бюджету Украины более чем на 25 млн грн.

По данным следствия, должностное лицо заключило это соглашение несмотря на то, что несколько предприятий предложили ему более выгодные условия по срокам поставки и оценочной стоимости РТС.

Кроме того, приобретенные цистерны не отвечали техническим требованиям – толщина их металла была меньше, чем предусмотрено техническими требованиями.

Известно, что по состоянию здоровья в марте 2023 года мужчина подал в отставку и занимает должность заместителя председателя Золочевской районной военной администрации.

"На основании собранных доказательств чиновнику поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержания под стражей.

"Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности причастных к нему лиц", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении начальнику службы логистики одной из воинских частей Житомирщины. Он имел доступ к месту хранения техники и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров. Офицер продавал технику через Интернет и сдавал в местные ломбарды .