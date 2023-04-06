Фиксировал последствия российского ракетного удара по многоэтажке в Запорожье: задержан вражеский информатор

Служба безопасности задержала еще одного приспешника агрессора в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах на юге Украины. Злоумышленник собирал для окупантов информацию о последствиях российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что злоумышленник зафиксировал и переслал врагу фото разрушенного многоквартирного дома, по которому захватчики ударили 22 марта этого года.

Такая информация требовалась оккупантам для подготовки новых обстрелов региона.

"По данным следствия, вражеским информатором оказался местный работник IT-сферы, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. В поле зрения агрессора он попал из-за распространения в соцсетях сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ", - сообщили в СБУ.

Правоохранители установили, что для коммуникации с оккупантами злоумышленник использовал мессенджер Телеграмм, а передачу собранных сведений осуществлял в виде фото- и видеоматериалов зданий с описанием прилегающей территории.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным с перепиской с врагом.

В СБУ добавили, что сейчас идет расследование для привлечения злоумышленника к ответственности.

Ранее СБУ задержала вражеского агента в Днепропетровской области, который собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории области.