Финансировали окупантов в Херсоне. СБУ ликвидировала сеть подпольных казино

Украинские правоохранители нейтрализовали преступную организацию, действовавшую в Киеве, Житомире и Херсоне. Злоумышленники создали межрегиональную сеть подпольных казино, причастную к скрытому финансированию органов псевдовласти в оккупированных районах юга Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, незадолго до полномасштабного вторжения в Украину организаторы группировки незаконно открыли несколько казино в Херсоне, а во время оккупации города продолжили заниматься нелегальным бизнесом.

Часть полученной "прибыли" они передавали наличными руководству бывшей местной оккупационной администрации, которую возглавлял гауляйтер Владимир Сальдо. За это оккупанты предоставляли дельцам "преференции" на занятия нелегальным бизнесом и свободное передвижение по городу.

После освобождения Херсона организаторы казино переехали в Житомир и расширили свою "сеть", открыв игровые заведения в областном центре, а затем и в Киеве.

Правоохранители провели около 40 обысков, во время которых обнаружили:

суточную выручку – почти миллион наличными в гривневом эквиваленте;

более 230 носителей фальсифицированного программного обеспечения;

сетевое и серверное оборудование; финансовую и бухгалтерскую документацию с доказательствами преступных действий;

черновые записи с клиентской базой.

Шестерым организаторам преступной организации объявили о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей).

Трем ключевым фигурантам суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1,5 млн и 1,1 млн грн, остальные находятся под домашним арестом.

Напомним, что в ноябре 2022 года украинские правоохранители ликвидировали незаконное онлайн-казино, созданное гражданами РФ в Украине. Из-за него в страну-агрессора "ушло" около 3 млрд в гривневом эквиваленте.