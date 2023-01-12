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ГБР провело обыск у предателя из команды Сальдо, который при побеге забыл "подарок от Путина"
Правоохранители провели обыск у псевдочиновника оккупационной мэрии Херсона, подозреваемого в работе на врага. Речь идет о фейковом "первом заместителе мэра Херсона".
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Отмечается, что в ходе обысков были обнаружены оставленные документы, которые могут служить доказательной базой для следствия.
"Показательной находкой и очередным доказательством для следствия стали, якобы, золотые наградные часы от президента РФ, которыми коллаборант хвастался в окружении, утверждая, что это настоящий подарок от Путина за теплую встречу "новой власти", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По информации ГБР, когда Вооруженные силы Украины стали освобождать Херсон, фигурант "бросился наутек" вместе со своими кураторами так, что бросил и часы, и все остальное имущество.
Правоохранители решают вопрос о заочном сообщении фигуранту о подозрении.
Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одного "высокопоставленного" коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", открывавшего свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины.