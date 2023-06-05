Гимн РФ был рингтоном на будильник: экс-руководителю харьковского Института подготовки юридических кадров грозит до 15 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины передала в суд материалы дела об измене бывшего временно исполняющего обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове Юрия Рябухи.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, с началом полномасштабного вторжения изменник начал действовать в интересах государства-агрессора. Он фактически готовил вверенное ему учебное заведение к "сдаче" российским оккупационным группировкам, вторгшимся на Харьковском направлении.

"В частности, должностное лицо не осуществило своевременную передислокацию личного состава и имущества Института в определенный пункт. Кроме того, предатель привлек к подрывной деятельности еще одного сотрудника учебного заведения. Они вдвоем пытались склонить курсантов к сотрудничеству с российскими оккупантами, которые в то время наступали на город", - отметили в СБУ.

Там напомнили, что во время многоэтапной спецоперации преступные действия руководителя заведения были разоблачены, а он сам задержан.

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности и следователи СБУ собрали мощную доказательную базу, сейчас обвинительный акт направлен в суд.

В результате обысков у бывшего руководителя Института обнаружены доказательства подрывной деятельности в пользу РФ, а также взрывчатка, патроны и РГД.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

"Это еще один сигнал всем, кто встал на путь измены - ни один пособник РФ не избежит наказания. Сегодня СБУ системно очищает разные сферы государства от российских агентов, уделяя особое внимание борьбе с пророссийскими элементами в собственных рядах. Мы уже сделали многое, но эта работа продолжится до тех пор, пока мы не вычистим последнего крота. Ведь стране нужна эффективная спецслужба - прежде всего, чтобы успешно выполнять уникальные спецоперации и приближать Победу. А место предателей - за решеткой", - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Отметим, временно исполняющего обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого и бывшего заместителя председателя УСБУ в Харьковской области Юрия Рябуху задержали 26 августа 2022 года. Следствие установило, что Рябуха склонял военнослужащих не сопротивляться вооруженным силам России и перейти на сторону врага.

Как сообщил Василий Малюк в интервью "Интерфакс-Украина", Рябуха был не просто агентом, а он был резидентом РФ, у которого на связи были другие персоны.

"Деталь, демонстрирующая уровень цинизма – у него на смартфоне гимн РФ был рингтоном на будильник", – сказал глава СБУ.