Главе следственного комитета РФ Бастрыкину сообщили о подозрении: способствует массовым репрессиям в захваченных районах Украины

Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу на руководителя следственного комитета России Александра Бастрыкина. В частности, задокументирована его деятельность по введению оккупационного режима во временно захваченных районах Юга и Востока Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что должностное лицо выполняет задачи высшего военно-политического руководства РФ по подавлению движения сопротивления в Украине.

Кроме того, Бастрыкин публично оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват части восточных и южных областей Украины.

Об этом он неоднократно заявлял во время выступлений на российских телеканалах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили руководителю следственного РФ о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителем власти);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и признание правомерной временной оккупации части территории Украины, совершенные использованием средств массовой информации);

ч. 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и отрицание временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом, повторно).

В СБУ добавили, что расследование проводили сотрудники Главного следственного управления при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Отметим, СБУ продолжает разоблачать преступления российских чиновников, причастных к ведению войны против Украины.

Ранее СБУ сообщила о подозрении так называемой "министерке образования и науки ДНР" Ольге Колударовой. Она организовала уничтожение в местных школах украинских учебников и поручила полностью "переписать" учебную программу по истории Украины.