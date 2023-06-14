Главному идеологу рашизма Александру Дугину сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя прокремлевской международной организации "Евразийское движение" Александра Дугина. Он является одним из ключевых идеологов агрессивной политики России и геноцида украинского народа.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях он уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату российскими войсками.

"В начале полномасштабного вторжения РФ Дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал их военные преступления против Украины. Злоумышленник открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры нашего государства", - отмечают правоохранители.

Кроме того, инициированные СБУ языково-лингвистические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности Дугина.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2. ст. 442 (геноцид).

"Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, СБУ проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности за преступления против Украины", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, 20 августа 2022 года в Подмосковье был взорван автомобиль российского пропагандиста, политолога, автора российской империалистической концепции "неоевразийства" Александра Дугина. В результате взрыва погибла его дочь Дарья Дугина.

При этом уже 22 августа Федеральная служба безопасности РФ заявила о раскрытии преступления, указав, что исполнительницей была украинская военнослужащая Наталья Вовк (Шабан), ранее проживавшая в оккупированном РФ Мариуполе Донецкой области. Сообщалось, что за месяц до убийства Дугиной она находилась в РФ, сняв с дочерью жилье в доме, где она проживала, и уехала из России на следующий же день после взрыва.

Позже в ФСБ заявили о разоблачении сообщника Вовк по имени Богдан Цыганенко, который якобы снабдил ее поддельными документами и автономерами.

Украинская сторона причастность к организации убийства официально опровергает. В частности, президент Владимир Зеленский, когда его спросили 23 августа об убийстве Дугиной, заявил, что "это точно не наша ответственность, это не гражданка нашего государства - нас она не интересует".