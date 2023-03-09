- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
Интернет-мошеннице из Одессы вынесли приговор за "продажу" фейкового снаряжения для военных
В Одессе суд признал виновной жительницу областного центра, которая "продавала" отсутствующее у нее военное снаряжение для украинских защитников. Об этом сообщается в Одесской областной прокуратуре.
Прокуроры в суде доказали, что осужденная, присоединившись к волонтерской группе в соцсетях, отслеживала объявление о поиске военного снаряжения для украинских защитников и предлагала свой товар.
Отправить необходимое снаряжение женщина обещала после предварительной оплаты на ее банковскую карту. Таким образом, злоумышленница получила более 50 тысяч гривен за продажу двух приборов ночного видения и восьми радиостанций.
Однако заказчикам она ничего не отправила, поскольку на самом деле никакого товара не имела. Установлено, что средства обманутых людей подсудимая потратила на собственные нужды.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ей инкриминировали часть 3 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники) и приговорили к пяти годам лишения свободы.
Отметим, что, несмотря на небольшой размер ущерба, женщине дали не наименьший срок: указанная норма УКУ предусматривает наказание в виде от трех до восьми лет тюрьмы.
Напомним также, что недавно Служба безопасности Украины разоблачила преступную организацию, которая занималась выманиванием денег у украинских бизнесменов: мошенники представлялись чиновниками местных властей и просили у предпринимателей "помощь для ВСУ".
В конце же января правоохранители поймали в Николаевской области мошенников, "продававших" военную одежду и генераторы через фейковые интернет-магазины, а перед этим киевские правоохранители сообщили о разоблачении основателя мошеннического сайта Ukrbay, через который по той же схеме продавалась несуществующая компьютерная и бытовая техника.
Источник фото: ua.depositphotos.com