Интернет-мошеннице из Одессы вынесли приговор за "продажу" фейкового снаряжения для военных

В Одессе суд признал виновной жительницу областного центра, которая "продавала" отсутствующее у нее военное снаряжение для украинских защитников. Об этом сообщается в Одесской областной прокуратуре.

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Прокуроры в суде доказали, что осужденная, присоединившись к волонтерской группе в соцсетях, отслеживала объявление о поиске военного снаряжения для украинских защитников и предлагала свой товар.

Отправить необходимое снаряжение женщина обещала после предварительной оплаты на ее банковскую карту. Таким образом, злоумышленница получила более 50 тысяч гривен за продажу двух приборов ночного видения и восьми радиостанций.

Однако заказчикам она ничего не отправила, поскольку на самом деле никакого товара не имела. Установлено, что средства обманутых людей подсудимая потратила на собственные нужды.

Ей инкриминировали часть 3 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники) и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Отметим, что, несмотря на небольшой размер ущерба, женщине дали не наименьший срок: указанная норма УКУ предусматривает наказание в виде от трех до восьми лет тюрьмы.

Напомним также, что недавно Служба безопасности Украины разоблачила преступную организацию, которая занималась выманиванием денег у украинских бизнесменов: мошенники представлялись чиновниками местных властей и просили у предпринимателей "помощь для ВСУ".

В конце же января правоохранители поймали в Николаевской области мошенников, "продававших" военную одежду и генераторы через фейковые интернет-магазины, а перед этим киевские правоохранители сообщили о разоблачении основателя мошеннического сайта Ukrbay, через который по той же схеме продавалась несуществующая компьютерная и бытовая техника.

Источник фото: ua.depositphotos.com