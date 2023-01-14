История с продолжением: СМИ рассказали как Артем Петрашкин подмял под себя российский наркокартель

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Издание "Апостроф" со ссылкой на comments.ua сообщает, что история деятельности российского наркобарона Александра Щипцова получила неожиданное продолжение.

3 января 2023 года НАБУ объявило в розыск Андрея Довбенко, который фигурирует в деле о преступной группе, разоблаченной на махинациях с арестованным имуществом, переданным в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Как пишет "Апостроф", Довбенко – фигура заметная. СМИ его называли "смотрящим" за Минюстом, на его свадьбу в Сен-Тропе приезжали глава Офиса президента Андрей Богдан, влиятельные киевские судьи и народные депутаты, а сам он прославился рейдерскими схемами, контролем за нотариусами, а также ручным управлением арестованным имуществом, которое было в распоряжении АРМА.

Согласно данным издания "Слово и Дело" со ссылкой на НАБУ, Довбенко вменяется растрата арестованного и переданного в управление АРМА имущества стоимостью более 485 млн грн

Детективам НАБУ удалось установить, что в 2019 году Андрей Довбенко и его сообщники как минимум четыре раза успешно провернули коррупционную схему и продали арестованное имущество по сниженной цене.

Среди них: продажа трех земельных участков в Одесской области по цене в 18 раз дешевле рыночной; продажа 2,6 тысяч тонн речного песка на Киевщине; продажа 4,5 тысяч тонн карбамида по цене почти в пять раз дешевле рыночной.

Информация, которой располагает следствие подтверждает – во многих оборудках Андрея Довбенко принимал непосредственное участие его близкий друг Артем Петрашкин, который в разное время был сотрудником прокуратуры и СБУ, а в последнее время с перерывами занимается адвокатской деятельностью.

Роль Артема Петрашкина в схемах Довбенко весьма простая – он содействовал принятию нужных решений при аресте и реализации имущества АРМА, организовывал собственных адвокатов для участия в торгах для того чтобы обеспечить минимально необходимое количество участников и создать конкурентность. Ну и, соответственно, был одним из бенефициаров реализованных схем.

Сам Артем Петрашкин – фигура хоть и гораздо менее публичная чем Довбенко все равно не раз привлекал к себе внимание СМИ. В 2014 году, когда Петрашкин работал в прокуратуре помощником первого заместителя Генерального прокурора Николая Герасимюка и при этом ездил по Киеву на роскошном джипе с собственным водителем.

Позже, в 2019 году (что как раз совпадает со схемами Довбенко) фигурировал в списках советников в Минюсте в качестве сотрудника СБУ.

В 2021 году Петрашкин "засветился" в расследовании “Вестей” в своей привычной роли – участием в земельных схемах. Правда, журналисты “Вестей” связывают деятельность Петрашкина с структурами Джорджа Сороса.

Однако одно из самых прибыльных, хоть пока и малоизвестных дел Артема Петрашкина это история с российским наркокартелем "Химпром" и его главарем Александром Щипцовым, который сейчас пытается избежать экстрадиции в Россию.

Александр Щипцов (он же Саша Печерский, он же Александр Яшин) лидер и организатор российской ОПГ "Химпром", который долгое время находился в международном розыске Интерпола и скрывался от правосудия в Украине, в феврале-мае 2022 года был снят с розыска.

В 2014 году Щипцов создал организованную преступную группировку "Химпром", которая успешно развивала сеть сбыта наркотиков через интернет. Оборот ОПГ исчислялся огромными суммами — в СМИ сообщалось десятках миллионов долларов ежемесячно, а в России протих групировки было возбуждено дело об отмывании 2,4 миллиарда рублей.

Тогда Щипцов-Печерский решил перебраться в Украину и легализоваться. Параллельно – развивал деятельность группировки в Украине. В СМИ писали, что под видом международных логистических компаний, в украинских изданиях размещались вакансии, которые предлагали "высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории России". При этом собеседования с кандидатами проводились в крупных украинских городах, в том числе и в Киеве. К делу подходили серьезно: собеседования с использованием детектора лжи, экспресс-курсы по правилам коммуникаций с клиентами, по использованию платежных систем. Особое внимание в “Химпроме" уделялось способам перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников.

Однако в 2019 году ситуация немного изменилась не в пользу Щипцова. Он познакомился с Артемом Петрашкиным – их свел родственник Петрашкина – Кирилл Гопоненко.

Поскольку Петрашкин был выходцем из силовых органов, то ему не составило труда узнать, кто такой Щипцов-Печерский и взять его в оборот.

Как сообщали СМИ именно Петрашкин, шантажом и обещаниями покровительства вытянул из Щипцова информацию о работе "Химпрома", о своих сообщниках, которых тут же накрыли сотрудники СБУ.

Щипцов в итоге сдал Петрашкину всех и все: о схемах работы, способах транспортировки наркотиков, получении денег, а также поименно назвал всех своих "коллег" и снабдил Петрашкина информацией, которая позволила их задержать и возбудить против них уголовные дела.

Помимо этого Щипцов с Петрашкиным присвоили себе деньги бывших "коллег" Щипцова по “Химпрому” – на сумму около 16 миллионов долларов.

Среди тех, кто фигурирует в списках жертв Святослав Мороз, Виктория Жадовец, Андрей Кушнеров, Андрей Вигель, Александр Гаврилов, Максим Нагара и многие другие.

Однако на этом "напарники" не остановились. Как говорит сам Щипцов после того, как СБУ задержала участников “Химпрома” он предлагал им решить вопрос в обмен на 50% прибыли, которую должны были передавать Артему Петрашкину. Иначе говоря – принуждал своих бывших сообщников платить ежемесячную дань Петрашкину.

Самого же Щипцова и его людей, по его личному признанию, силовики оставили в покое и дали возможность продолжать заниматься "бизнесом".

Признался Щипцов и в том, что по указанию Кирилла Гапоненко, его люди фактически обворовали "Химпром" на 2,3 миллиона долларов.

Более того - Щипцов сам признается, что после того как Петрашкин "обезжирил" организацию на деньги, сам Александр получил возможность с помощью сотрудников СБУ решать свои вопросы.

После начала полномасштабной войны России против Украины все изменилось для Щипцова. Утратив покровительство Петрашкина, который в последнее время переквалифицировался в адвоката, Щипцов утратил все документы, которые легализовали его пребывание в Украине, а силовики активизировали расследование дела "Химпрома", начатое еще в 2019 году. Сейчас Щипцов-Печерский пытается уйти от ответственности и с помощью взяток вернуть себе украинские документы и право находиться в Украине. По некоторым данным за решение вопроса Щипцов готов выложить 500 тысяч долларов.

Удар по касательной

"Признания" Щипцова в обмен на покровительство Петрашкина не только позволило последнему получить контроль над средствами ОПГ “Химпром”. Оно еще и задело по касательной репутации других людей.

Во многом, показания Щипцова-Печерского, на поверку не выдерживали критики и оговаривали ни в чем не виноватых людей.

В частности, речь идет о бизнесмене Егоре Левченко, который уже не первый год живет в Мексике, где в первое время занимался недвижимостью, а затем переключился на более актуальные в 21 веке отрасли - лидогенерацию и арбитраж трафика.

Егор не первый год занимается разными благотворительными проектами в Украине, а с началом полномасштабной войны всячески помогает ВСУ, медицинским учреждениям и гражданским организациям.

"Я не могу оставаться в стороне, пока моя страна борется с врагом. Каждый день думаю о том времени, когда смогу вернуться в Украину. Здесь у меня не только родина, но и бизнес, коллектив за которых я в ответе", – говорит Левченко, который в Украине запустил успешный бизнес по лидогенерации и арбитраже трафика, а также занимается консалтингом.

Так, для Буковинского клинического онкологического центра Егором Левченко было закуплено медикаментов на 300 тысяч гривен. В городской детской больнице города Стрый на взносы Егора Левченко была проведена реконструкция системы отопления.

В селе Лучин на Житомирщине Егор помог отремонтировать храм для Сестринства Милосердия, который восстановила община, но не смогла до конца довести все необходимые работы.

"Пусть ваша доброта и щедрость и милосердие воздадутся вам сторицею. Желаем вам всех земных благ – пускай Господь благословит вас крепким здоровьем и радостью", – говорит настоятельница Обители Игумения Аполлинария.

Для Главного клинического военного госпиталя был закуплен уникальный операционный микроскоп стоимостью 570 тысяч гривен. Теперь этот прибор поможет эффективнее спасать жизни украинским воинам, раненым в боях.

И это далеко неполный перечень всего, чем Левченко помогает Украине. По нашей информации Егор Левченко потратил на нужды Украины более 4 миллионов долларов, а все документы, которые подтверждают этом переданы через юристов высшему руководству страны.

В публикации "Апострофа" отмечается, что "очень хотелось бы, чтобы НАБУ и другие компетентные органы обратили самое пристальное внимание на сложившуюся ситуацию и привлечь к ответственности не только видных воротил вроде Андрея Довбенко, но и "серых кардиналов" в лице Артема Петрашкина".

"Просим обратить внимание на то, что Щипцов использовал свое знакомство с Петрашкиным, что позволяло ему решать вопросы с руководством СБУ

Просим НАБУ и Президента Зеленского обратить внимание и на тот факт, что из-за сфабрикованного обвинения, построенного на свидетельствах Щипцова пребывали под следствием Койнаш Карина (у нее вымогали 3 миллиона долларов Петрашкин и его сообщник) и Морозов Александр, который всегда занимался благотворительностью.

Пора бы уже привлекать к ответственности таких как Петрашкин, которые самолично примеряют на себя роль "мирового полицейского" и пытаются распространить юрисдикцию Украины далеко за пределы страны" — говорится в статье.