Из окна дома шпионила за перемещением техники ВСУ: в Славянске задержали информаторку РФ

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну вражескую корректировку в Донецкой области. Злоумышленница пыталась обнаружить в Славянске локации сил обороны Украины и навести по ним российские удары.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что больше врага интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня, которые задействованы в контрнаступлении под Бахмутом.

"Чтобы отслеживать перемещение украинских войск, фигурантка обустроила в собственной квартире своеобразный «наблюдательный пункт». Получившуюся информацию передавала на один из прокремлевских телеграмм-каналов, который администрируют представители российских спецслужб", – отмечают в СБУ.

В результате контрдиверсионных мер правоохранители задержали злоумышленницу.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ)", – подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее контрразведчики Службы безопасности задержали информатора спецслужб РФ, корректировавшего вражеские удары по Славянску голосовыми сообщениями.