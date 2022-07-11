Из-под завалов в Часовом Яру достали еще троих погибших

Из-под завалов пятиэтажного дома в городе Часов Яр Донецкой области, разрушенного ракетным ударом российских захватчиков в субботу, 9 июля, достали еще три тела, сообщили в ГСЧС.

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"По состоянию на 8:45 11 июля личным составом Главного управления выявлены и изъяты из-под завалов 18 погибших, спасены из-под завалов 6 человек, проведена расчистка и разборка около 137 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", - говорят в ГСЧС.

Установлен речевой контакт с двумя лицами, находящимися под завалами. От Главного управления привлечены 55 человек и 7 единиц техники, два автокрана и два погрузчика от местных органов власти.

Как сообщалось, российские оккупанты из "Ураганов" в субботу атаковали Часов Яр, разрушив 5-этажный жилой дом.

По состоянию на 13:00 сообщалось о 15 погибших, найденных под завалами, и пятеро спасенных. Также сообщалось о 24 людях, включая ребенка, которые, вероятно, оставались в то время под завалами.