Изнасилование в Кагарлыкском отделении полиции: двое экс-правоохранителей проведут 11 лет за решеткой

Обуховский районный суд признал виновными двух бывших сотрудников Кагарлыкского отделения полиции Киевской области в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании и назначил им наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что эти должностные лица пытали и незаконно удерживали людей.

В частности, в мае 2020 года правоохранители применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Надевали на нее противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали пострадавшую.

Также следствие выявило ряд случаев пыток в этом участке. В тот же месяц другого потерпевшего избивали и пытали для получения признания.

Кроме того, в январе 2020 года обвиняемые с целью получения признательных показаний за вероятное совершение краж наносили двум потерпевшим телесные повреждения, вывозили их в багажнике за окрестности города, пытали электрическим током. После этого приковали наручниками к батарее в коридоре, где потерпевшие находились до следующего дня.

По информации Офиса генпрокурора, в ходе досудебного расследования были допрошены все потерпевшие и свидетели обвинения, исследованы все доказательства стороны обвинения и доказательства стороны защиты.

Напомним, пытки и изнасилование кагарлицкими полицейскими в свое время вызвали резонанс, активизировав протесты против Арсена Авакова, который тогда был министром внутренних дел. После резонансного изнасилования в Кагарлыке из местного отделения полиции уволили 10 сотрудников, а служебное расследование проводили еще 19.

Территориальное управление Госбюро расследований в Киеве в декабре 2020 года завершило расследование сотрудников Кагарлыкского отделения Обуховского отдела полиции Киевской области.