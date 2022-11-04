К 15 годам тюрьмы приговорен предатель, который "сдал" оккупантам командира добробата на Киевщине

В результате масштабной работы следователей Службы безопасности к реальному сроку заключения приговорен еще один предатель. Во время временной оккупации части Киевщины он "сдавал" врагу местонахождение участников сопротивления, в частности бойцов местной самообороны.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник был задержан в столичном регионе в ходе спецоперации контрразведки СБУ в апреле этого года.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения вошел в состав самообороны одного из поселков Броварского района.

Однако после захвата населенного пункта он сразу перешел на сторону оккупантов и начал с ними сотрудничать. Злоумышленник "сливал" рашистским карателям адреса проживания односельчан, которые сопротивлялись захватчикам.

Именно по его "наводке" агрессоры похитили командира и других участников отряда самообороны, в который ранее он входил.

К потерпевшим применяли насилие и угрозы убийства. Установлены факты, когда людей с завязанными глазами ставили к стенке и стреляли под ноги, имитируя расстрел.

После освобождения поселка предатель пытался скрываться на территории региона. Однако сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Украине приговорили к 15 годам лишения свободы гражданку Украины и по совместительству агента РФ, которая занималась подготовкой к проникновению российской диверсионно-разведывательной группы в Николаев